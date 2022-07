Cascade viert twintigste verjaardag met zomerfeest

Cascade organiseerde in al die jaren gesmaakte evenementen als Week van de Smaak, Soirée Retro en optredens van stand-up-comedians en hun Winterstrand(t). Er komt een strand van driehonderd vierkante meter met zwembad er bij. Het jubileumfeest wordt op 14 juli om 19.3 0uur geopend. Op vrijdag 15 juli is er vanaf 10 uur een drink, met aansluitend de wekelijkse marktdag.

Vanaf 15.30 uur is er een afterworkdrink op het strand en om 21 uur start er een openluchtfuif met DJ Starfire. Op zaterdag 16 juli is er om 14 uur een petanquetornooi voor senioren. Inschrijven kost 4 euro en kan via bestuur@cascadevzw.be. Vanaf 20 uur zijn er optredens van Amnesia en La Cuenta. Op zondag 17 juli is er om 11 uur een aperitiefconcert met de Rusty Zippers en om 14 uur een schlagerfeest met Wim Leys, Freek Vanrooy, Paul Bruna en plaatselijke vedette Suzy Marel. Om 18 uur is er een afsluitend optreden van de Ever Greens.