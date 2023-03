Burgemeester Oostrozebeke bestempelt recent overlijden in rusthuis Rozenberg niet als ‘verdacht’: “Stop met menselijk leed te misbruiken”

Twintiger ontkent diefstal geitenka­zen in Colruyt met opmerke­lijk excuus: “Past niet bij mijn dieet”

Een misverstand of een gebrek aan schuldinzicht? Een 28-jarige man uit Tielt bleef woensdag voor de rechter in Kortrijk ontkennen dat hij in de Roeselaarse Colruyt drie geitenkaasjes had gestolen en daarna een duw had gegeven. De diefstal was nochtans op camerabeelden vastgelegd.