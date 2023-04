Buitenspeeldag aan de Mandelmeersen

In januari tapte hij nog pintjes, amper drie maanden later is populaire cafébaas Peter (58) palliatief: “Ik had me mijn afscheid anders voorge­steld”

Nog twee jaar café houden en dan genieten van zijn pensioen. Peter Mesdag (58) van café Oud Gemeentehuis in Hulste zag het helemaal zitten. Maar in plaats daarvan kwam in januari een loodzware diagnose. Vandaag, amper drie maanden later, trekt hij al naar een palliatieve kamer. “Wat ik het nog het meest jammer vind? Dat ik nooit afscheid heb kunnen nemen van mijn vaste klanten en van het caféleven.” Een openhartig gesprek.