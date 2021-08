Brandweer rukt uit voor ‘slang’ die… grote rups blijkt te zijn

Oostrozebeke Oostrozebe­ke pakt uit met zomerse picknick aan de Mandel

28 juli Tijdens de zomer kan je in Oostrozebeke opnieuw genieten van een picknick in een prachtig stukje groen, vlak bij het centrum. Met zicht op de Mandel kan je ontbijten of lunchen in de Mandelmeersen achter het sportcentrum.