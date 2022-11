Oostrozebeke verdeelt Sintboekje met mascottes Ootje en Odetje

Izegem Izegem Kadobon voortaan ook in versie van vijf euro

De Izegem Kadobon is voortaan ook in een waarde van vijf euro verkrijgbaar. De Kadobon bestaat ondertussen twee jaar en is een geschenkbon van de stad die aanmoedigt om lokaal te kopen. Ze bestaat reeds in versies van 10, 25 en 50 euro.

23 november