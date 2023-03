Boissons Beaux Frères blaast vijf kaarsjes uit en viert dat met pop-up en grotere brouwsels Pétanq-bier

Na de lancering van hun bier vorig jaar in juni werden al 6.000 flesjes verkocht. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag wordt het bier momenteel gebrouwen in een ketel van tweeduizend liter, een verdubbeling in vergelijking met eerdere brouwsels. “We merken dat er interesse is vanuit verschillende doelgroepen om het bier te serveren en hebben daarom de productie opgedreven”, zegt Tom. “We zijn alvast heel trots dat enkele gerenommeerde horecazaken zoals Bistecca in Wielsbeke en zomerbars zoals Bar Botaniek in Kortrijk ons bier in hun aanbod hebben of zullen opnemen deze zomer. Ook lokale events zoals de Gaverfeesten op 13 en 14 mei in Oostrozebeke bevestigden reeds om Pétanq op de kaart te zetten. Daarnaast merken we ook interesse van petanqueclubs en rust- en verzorgingstehuizen om het bier aan te bieden in het kader van tornooien. Tot slot is het bier ook reeds verkrijgbaar in enkele winkels zoals Huis Maria en Carrefour Meulebeke. Wie zelf interesse heeft in PÉTANQ kan terecht op www.petanq.be.”

Voor de derde productie doen de schoonbroers opnieuw een beroep op de expertise van Brouwerij Maenhout in Pittem.

Op Pinkstermaandag 29 mei staat er een nieuw evenement op het programma. “Dit jaar zullen we onze depotverkoop combineren met een zomerterras voor één dag", zeggen de schoonbroers. “De bezoekers zullen dus enerzijds kunnen genieten van promoties op verschillende dranken uit ons aanbod en anderzijds gezellig kunnen genieten van ons terras in de tuin bij onze depot. Dit alles gaat door in de Meulebekesteenweg 21 in Oostrozebeke. Om de naam ‘Place de la Pétanq kracht bij te zetten, hebben we een samenwerking opgezet met ‘Fou de Boules’, een leverancier van pop-up petanquebanen voor events. Iedereen die wil zal dus een balletje kunnen gooien met een frisse Pétanq in de buurt. Daarnaast voorzien we ook muzikale omkadering en zal er opnieuw werk te bewonderen zijn van lokale kunstenaars. Doel is om een vleugje Zuid-Frankrijk naar Oostrozebeke te halen.”

Na vijf jaar is er ook een nieuwe geschenkverpakking. “We kozen voor een duurzame en volledig recycleerbare doos in natuurkarton”, zegt Tom. “ Bovendien zijn deze dozen op maat gemaakt voor ons aanbod zodat er geen materiaal wordt verspild. ”Voor de afbeelding op de doos lieten we ons inspireren door het thema circus en vroegen we aan Wouter Rogge uit Oostrozebeke om dit grafisch vorm te geven. Ons doel is om steeds een spektakel op tafel te toveren met onze drankjes en daarvoor leek wat jongleerwerk met flesjes en glazen wel toepasselijk. Daarnaast is werken voor Boissons Beaux Frères nog steeds een plezier voor ons en dat mag de doos ook uitstralen.”

“Naast ons alcoholisch aanbod blijven we ook verder speuren naar lekkere niet-alcoholische dranken. Ondertussen hebben we al een mooi aanbod maar er komen in snel tempo nieuwigheden op de markt, vooral op het gebied van 0% wijn en 0% bubbels. Een topper in ons assortiment, die het momenteel heel goed doet op onze webshop, is de Copenhagen Sprakling Tea BLÅ. Een mousserende drank op basis van verschillende soorten thee die de ambitie heeft om zich te meten met champagne. Een creatie van een Deens sterrenchef.”

