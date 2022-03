Björn kiest voor carrièreswitch en opent gitaarwinkel: “Van ukelele tot metalgitaar”

OostrozebekeVroeger tekende Björn Van Moorleghem plannen voor huizen, nu mag hij elke dag genieten van de gestroomlijnde vormen van de ruim honderd gitaren in zijn gloednieuwe zaak Guitars Only. Die opent op vrijdag 1 april de deuren in de Kerkstraat.

De Kerkstraat was vroeger het bruisend commercieel hart van Oostrozebeke, maar de winkelstraat van weleer raakte gaandeweg heel wat zaken kwijt. Dat Björn er nu voor kiest om Guitars Only net in deze gemeente en die straat te openen lijkt opmerkelijk, maar hij heeft er alle vertrouwen in. “In een zoektocht naar een geschikt pand kwam ik in deze voormalige bloemenwinkel terecht en die bleek aan alle criteria te voldoen”, zegt hij. “Dat ik voor Oostrozebeke als uitvalsbasis kies, komt niet slecht uit. De gemeente ligt niet ver van grotere steden als Kortrijk, Tielt, Deinze, Roeselare en Waregem en voor wat ik hier verkoop en herstel durven mensen al eens iets verder rijden.”

120 uitgestalde gitaren

Björn was de voorbije jaren actief als architect, maar droomde er al langer van om iets met muziek te doen. “Ik had nood aan een nieuwe uitdaging in mijn leven en gezien ik al lang met muziek bezig ben, was de keuze vlug gemaakt”, zegt hij. “Ik speel trompet in de harmonie Steeds Beter in Sint-Baafs-Vijve en Kunst en Deugd in Wakken. Ook de gitaar kent geen geheimen voor mij aangezien dit mijn hoofdinstrument is en dus viel de keuze op dat instrument om een zaak te openen. Het fijne is dat ik hier wel wat plaats heb om exemplaren uit te stallen.”

“Ik schat dat er toch een honderdtwintigtal hangen, van stuks die je reeds voor 125 euro kan kopen tot iets duurdere van boven de duizend euro. Daarnaast kan je hier alle toebehoren vinden, van plectrums en riemen tot snaren, effectpedalen en versterkers. Ook de soorten variëren, van een ukelele tot een metalgitaar, van akoestisch tot klassiek. De echte muziekliefhebber zal hier zeker zijn gading vinden, maar ook wie past begint met gitaar spelen zal bij ons terecht kunnen. “

Metallica-flipperkast

Wie Guitars Only binnenstapt, kan dus struinen tussen de vele gitaren, maar ook een ander collector’s item met veel rockallure trekt de aandacht. “Ik vond dat een flipperkast in Metallica-thema hier wel tot zijn recht zou komen”, glimlacht Bjorn. “Ik kon dit gelimiteerde exemplaar op de kop tikken bij een verzamelaar uit Antwerpen. Klanten die langskomen, mogen er zeker op spelen, maar dan moeten ze er wel een muntje in stoppen. Als extraatje komen er verschillende hits van de band uit.”

Volledig scherm Het interieur van de Guitar Shop met de Metallica-flipperkast. © RV

Naast de verkoop zet Björn ook in op herstellingen. “Daarom zullen de openingsuren van de winkel op dinsdag en woensdag van 13.30 tot 18.30 uur, vrijdag van 10 tot 18.30 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur zijn. De andere dagen kan ik me dan focussen op reparaties, een proces waar best wat tijd kan in kruipen. Ik volg ondertussen ook een cursus gitaarbouw, zodat ik het instrument echt van binnen en van buiten ken. In de toekomst zou ik hier graag ook workshops organiseren.”

Vrijdagavond is er een officiële opening van de zaak door burgemeester Luc Derudder en kan je van 17 tot 20 uur al met Guitars Only kennismaken. Voor het openingsweekend is de zaak op zaterdag 2 april uitzonderlijk open van 10 tot 17 uur en op zondag 3 april van 13 tot 17 uur. Meer info via de Facebook- en Instagrampagina van Guitars Only.

Volledig scherm Bjorn in zijn nieuwe zaak Guitars Only in Oostrozebeke. © vdi