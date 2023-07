Nieuwe CEO voor Unilin: Wim Messiaen vervangt Bernard Thiers

Vanaf 16 oktober 2023 vervoegt Wim Messiaen Unilin en vanaf 1 februari 2024 neemt hij de fakkel over van Bernard Thiers als CEO van Unilin. “Zowel via organische groei als via acquisities in Panels, Insulation als Flooring wist Bernard Unilin de voorbije 14 jaar verder uit te bouwen tot een bedrijf met 8.400 werknemers en een omzet van 3,1 miljard euro in 2022", zegt communicatieverantwoordelijke Sander Laridon.