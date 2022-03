Bestelwagen uitgebrand in centrum van Oostrozebeke

Meulebeke Auto over kop na botsing met betonnen driehoek­jes langs weg in Meulebeke

In de Nijverheidsstraat in Meulebeke is vrijdagavond een auto over kop gegaan. In een bocht raakte de automobilist verblind door de zon en raakte betonnen driehoekjes die de weg van het fietspad scheiden.

18 maart