Batterij elektrische fiets ontploft in garage: bewoonster reageert snel en efficiënt

“Mijn vrouw was alleen thuis en zat in de woonkamer toen ze plots een knal hoorde”, zegt Raphael Duyvejonck. “Ze is naar de garage gelopen en zag dat de batterij van haar elektrische fiets, die aan het opladen was, in brand stond. Gelukkig slaagde ze erin haar koelbloedigheid te bewaren. Ondanks het feit dat er al veel zwarte rook was in de garage, kon ze de poort openen. Daarna pakte ze snel haar fiets om die buiten te zetten, net als enkele andere spullen die intussen ook vuur hadden gevat.” Een man die in de buurt woont en net passeerde, stak een handje toe.

In een emmer met water

De brandweer had de situatie snel onder controle. “Het vuur was onmiddellijk gedoofd maar we hebben de restanten van de batterij toch veiligheidshalve in een emmer met water gestopt”, zegt officier Frank Meurisse van de Ingelmunsterse brandweerpost. “Kort na het blussen begon het ding immers weer te smeulen, dat is typisch voor dit soort branden.” De brandweer maakte de garage weer rookvrij. De brandschade bleef beperkt maar alles zat wel onder het roet. Marleen Deras kreeg ter plaatse zuurstof toegediend en werd zelfs even naar het ziekenhuis overgebracht omdat ze nogal wat rook had ingeademd. Maar even snel als ze daar was gearriveerd, mocht ze ook alweer naar huis vertrekken.