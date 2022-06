Bart Herman en Lindsey brengen zomerconcert in Ginstekerk

Zuid-West-Vlaanderen Onze vijf weekend­tips voor Zuid-West-Vlaanderen: muziek, circus, kinderdorp en braderie

Het zuiden van onze provincie biedt dit weekend heel wat mogelijkheden voor een leuke uitstap. De muziekliefhebber kan vertier zoeken in Menen, waar Grensrock op het programma staat. In Waregem kunnen alle kinderen zich uitleven en naar Langemark-Poelkapelle gaan de circusliefhebbers. Koopjesjagers doen het in Kortrijk en Roeselare. Meer tips voor uitstapjes in onze regio vind je in ons dossier.

7:31