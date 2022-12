Automobilist knalt tegen elektriciteitspaal aan site Unilin

Rond 2.45 uur reed de automobilist met de Volvo langs de Ingelmunstersteenweg van Ingelmunster in de richting van Oostrozebeke. Na een lange bocht naar links verloor hij de controle over het stuur, ging aan het tollen en knalde vol met de achterkant van de wagen tegen een betonnen elektriciteitspaal. De knakte volledig af en viel achterover op de site van Unilin, het vroegere Spano. Enkele meters verder kwam ook de auto tot stilstand. Een ambulance snelde ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en de chauffeur naar het ziekenhuis over te brengen. Technici van netbeheerder Fluvius moesten voor een nieuwe paal zorgen en alle kabels opnieuw bevestigen.