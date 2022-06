Arbeidsgeneesheer voor tweede keer onder invloed van drugs achter stuur: politierechter spreekt rij-ongeschiktheid uit

Op 4 december 2020 liep D.P. een eerste veroordeling voor rijden onder invloed van drugs en alcoohol op. Amper 7 maanden later was het in Oostrozebeke opnieuw prijs. Een politiepatrouille merkte een auto aan hoge snelheid op en zette die langs de kant. D.P. bleek 1,2 promille alcohol in het bloed te hebben en onder invloed van crack en cocaïne te zijn. Op de achterbank lagen lege flesjes bier. “Je auto was precies een mobiel café”, stelde de politierechter vast. D.P. moest zijn rijbewijs meteen al voor 15 dagen inleveren en moest dat op de politierechter nog eens herhalen. Alleen was het dit keer niet voor 15 dagen maar minstens voor 6 maanden. De politierechter verklaarde hem rij-ongeschikt. Dat betekent dat hij pas zijn rijbewijs kan terugvragen als hij kan bewijzen dat hij minstens 6 maanden geen drugs of alcohol heeft aangeraakt. Aan de politie vroeg D.P. bij de controle nog of ze “het niet zo konden laten.” Als hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij eerst nog moeten slagen voor het theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven vooraleer hij effectief opnieuw achter het stuur zal mogen kruipen. En dat pas na het uitzweten van nog een rijverbod van 4 maanden. Een boete van 3.200 euro is ook zijn deel.