Anne-Sophie Verschoore vervangt wijlen Jacques Goemaere als schepen

Anne-Sophie Verschoore was tot eind 2020 gemeenteraadslid, maar nam dan de plaats in van Marc Tieberghien als gemeenteraadsvoorzitter. Zij nam die rol in het verleden al een periode op zich. Na het tragische ongeval en overlijden van schepen Jacques Goemaere overwogen de andere schepenen om zijn bevoegdheden onder elkaar te verdelen, maar om de werkdruk niet te zwaar te maken, is nu beslist om die toch aan een nieuwe schepen te geven. Verschoore is voortaan politiek verantwoordelijk voor cultuur, huisvesting, begraafplaatsen, markten, onderwijs en sociale woningbouw. Ze neemt ook zijn taak als voorzitter van het Sociale Comité van de Bijzondere Dienst over.