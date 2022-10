Alweer verdachte hypo in rusthuis Oostrozebeke: gerecht valt binnen en start onderzoek

In het rusthuis Rozenberg in Oostrozebeke is afgelopen week alweer een verdachte hypo vastgesteld bij een bewoner. Dat weet de onderzoekscel van ‘VTM Nieuws' en Het Laatste Nieuws. Het gaat om een 74-jarige man die in maart vorig jaar al eens een moordpoging overleefde. Ook deze keer overleefde hij het. Het gerecht viel al binnen in het rusthuis en nam het medisch dossier in beslag. Volgens de eerste analyses zou de man niet ingespoten zijn met insuline, maar is daarmee wel zeker dat de man niet is vergiftigd?

Afgelopen donderdagvoormiddag: de huisarts van een 74-jarige bewoner krijgt telefoon van het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. Het is dringend. Een van zijn patiënten heeft een suikerval, een hypo. Zijn waarden zijn abnormaal laag en hij heeft geen suikerziekte. Meteen gaan alle alarmbellen af. Sinds het verhaal naar buiten kwam dat in dit rusthuis het gerecht al bijna twee jaar een onderzoek voert naar minstens drie doden en zes moordpogingen, staan de zenuwen gespannen.

De huisarts komt meteen ter plaatse en neemt een bloedstaal van de man. Wanneer die analyses twee dagen later klaar zijn, zal blijken dat er geen sluitende oorzaak kan gevonden worden voor de hypo. De hoofdarts besluit dan maar naar het parket te stappen en ook het Agentschap Zorg en Gezondheid krijgt een mail. In die mail heeft de directrice het over “een verdachte hypoglycemie”. Daarin wordt wel meteen duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een inspuiting met insuline. Toch valt een dag later het gerecht binnen in het rusthuis en bij de huisarts en wordt het medisch dossier van de man in beslag genomen.

De 74-jarige bewoner is voor het gerecht geen onbekende. In maart van vorig jaar was de man al eens het slachtoffer van een overdosis insuline. Ook toen overleefde hij het. Omdat hij in die tijd snel aan de beterhand was, werd er geen bloed afgenomen. Dat was deze keer wél het geval. Volgens de eerste analyses moet daaruit blijken dat er geen inspuiting met insuline is gebeurd. Maar is daarmee wel zeker dat de man niet is vergiftigd?

Bij mensen die niet lijden aan suikerziekte, is een hypoglycemie of suikerval erg zeldzaam en dus altijd verdacht. Los van een overdosis door een inspuiting met insuline, is ook een vergiftiging door het toedienen van pillen een mogelijkheid. Dat is niet te zien in het bloed, maar wel in de urine van het slachtoffer. Opvallend: de urine is afgelopen donderdag door de huisarts niet gecontroleerd. Toen de analyses van het bloed zaterdag geen aanwijsbare oorzaak konden aantonen, besloot de hoofdarts alsnog een urinestaal af te nemen. Ook dat staal is ondertussen overgemaakt aan de speurders.

Voorlopig is dus niet duidelijk of er afgelopen week alweer een moordpoging gebeurde in Oostrozebeke. Bij het parket van Kortrijk is er sinds deze week een complete communicatiestop afgekondigd over het dossier. Bij het Agentschap Zorg en Gezondheid is men deze keer wel tevreden dat ze zijn ingelicht door het woonzorgcentrum. De maatregelen tegen het rusthuis lopen nog tot het einde van de maand, laat woordvoerder Joris Moonens weten. Dat betekent dat het rusthuis geen geen nieuwe patiënten mag aannemen en dat het wekelijks moet rapporteren over het medicatiebeleid. Moonens laat ook weten dat het woonzorgcentrum binnenkort nog eens bezoek zal krijgen van de Zorginspectie.