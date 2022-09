Alertheid politiezone MIDOW loont: automobilist met levenslang rijverbod en onder invloed van drugs gesnapt

Harelbeke Bestuurder (22) die in gracht belandde heeft medisch probleem: “Mag al zeker jaar lang niet meer met de auto rijden”

De 22-jarige bestuurder die dinsdag in de gracht terechtkwam met een elektrische wagen in de Beverhoek in Harelbeke, verblijft momenteel in het ziekenhuis. De hulpdiensten vonden de jongeman bewusteloos in de auto. “Ik heb een medisch probleem aan mijn hart”, vertelt de jongeman.

21 september