Aanvaller gerechtsdeurwaarder vraagt vrijspraak: “Gebeurde in een opwelling”

Tielt Wooncom­plex in beslag genomen na kelder­brand: bewoners opgevangen bij de politie

Tien mensen die in een groot herenhuis in de Oude Stationstraat in Tielt wonen, kunnen tijdelijk niet in het gebouw terecht. Aanleiding is een kelderbrand die zaterdagmorgen uitbrak. Eén bewoner raakte licht geïntoxiceerd door de rook.

29 januari