87-jarige antiquair slaat echtgenote (87) dood met hamer: “Ze leefden teruggetrokken, uit schrik voor een overval”

Mandelstreek Roeselare heeft de meeste sociale woningen in de Man­delstreek, Ardooie de minste: haalt uw gemeente het door Vlaanderen vastgeleg­de quotum tegen 2024?

17 september Volgens Vlaams parlementslid Maxim Veys (Vooruit) moet er dringend werk gemaakt worden van meer sociale woningen in de provincie West-Vlaanderen. Uit de cijfers die het parlementslid opvroeg bij Wonen Vlaanderen, blijkt dat 19 van de 64 West-Vlaamse gemeenten het Bindend Sociaal Objectief, of het door Vlaanderen vastgelegde aantal sociale woningen per gemeente, niet zullen halen. In de Mandelstrrek scoort Roeselare het best, maar in Ardooie is er nog werk aan de winkel. Bekijk hier hoe het in jouw gemeente gesteld is.