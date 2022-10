5,4 procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon

In totaal passeerden 1.827 auto’s voorbij de flitscamera’s van de politiezone Midow tijdens de flitsmarathon. 100 bestuurders reden te snel. Van die 100 voertuigen begingen 20 bestuurders een zware overtreding. Eén bestuurder werd in Meulebeke geflitst aan 96 kilometer per uur in bebouwde kom en schoolomgeving. De bestuurder zal het binnenkort mogen uitleggen op de rechtbank. In totaal werden ook 63 voertuigen aan de kant gezet en doorgedreven gecontroleerd. Eén rijbewijs werd ingetrokken omwille van drugs in verkeer. De politie inde ook meerdere onmiddellijke inningen geïnd en er waren meerdere kleinere verkeersinbreuken. De politie controleerde in de Wielsbekestraat in Oostrozebeke, in de Meulebekesteenweg in Dentergem, in de Marialoopsteenweg in Meulebeke, in de Gentstraat in Ingelmunster, en langs de Expressweg in Wielsbeke.