2,8 miljoen keer bedankt! Deze Oostrozebeekse verhalen hebben jullie het meeste geraakt in 2022: van het afscheid van een geliefd schepen tot uitkijken naar een crosskunstwerk op De Ginste

OostrozebekeDat Oostrozebekenaren willen weten wat er leeft, bewezen jullie, onze lezers, dit jaar opnieuw massaal. Maar liefst 2,8 miljoen keer werden onze artikels het voorbije jaar gelezen. Of het nu ging om de spijtige verwikkelingen in woonzorgcentrum Rozenberg tot de belevenissen van verzorger Foxie in het zog van Remco Evenepoel bij zijn WK-winst in Australië.

Oostrozebeke stond in september in rep en roer toen aan het licht kwam dat er drie moorden en drie moordpogingen op bejaarden in woonzorgcentrum Rozenberg waren gebeurd. Een tot op heden nog steeds onbekende spoot hen een overdosis insuline in. Weinigen konden geloven dat in het rustige dorp zo’n daden waren gebeurd. Betrokken families reageerden verbolgen, Inwoners waren verbaasd, maar ook uit politieke hoek kwamen reacties.

Volledig scherm Driedubbele rusthuismoord in WZC Rozenberg in Oostrozebeke. © Maxime Petit

Het beek evenwel niet het enige opmerkelijke nieuwsfeit. Zo omsingelde een groep vrienden in juni de verdachte van een steekpartij in het centrum. Dankzij hun interventie kon hij later gevat worden.

Oostrozebeke moest helaas ook afscheid nemen van geliefd schepen Jacques Goemaere. Hij raakte betrokken bij een verkeersongeval en bezweek later helaas aan zijn verwondingen. Op de uitvaart bleek nog maar eens hoeveel mensen de man een warm hart toedragen en hoe gemist hij zal worden.

Niet alles bleek kommer en kwel. Zo brachten we ook het verhaal van Lindsay en Johan, al elf jaar gelukkig getrouwd, maar in het dagelijks leven runnen ze samen een detectivekantoor. Hoe ze dat doen, kon je in onze krant lezen.

Volledig scherm Pionier Frits Verbrugghe, wereldkampioen Marvin Vanluchene en de broers Koen en Wim Verbrugghe met al enkele delen van het kunstwerk aan de rotonde op de Verre Ginste in Oostrozebeke. © vdi

Hopelijk kan de nieuwe rotonde op de Ginste volgend jaar volledig in gebruik worden genomen. Door rijden kan al van Tielt naar Oostrozebeke, maar richting Meulebeke is het nog even wachten op de afwerking. De Verreginstecrossers kijken er alvast naar uit, want als het zover is mogen zijn een kunstwerk als hulde aan hun sport op de rotonde onthullen.

Tot slot wisten ook de belevenissen van wielerverzorger Chris ‘Foxie' De Vos in Australië u te beroeren. Daar zorgde hij er mee voor dat Remco Evenepoel in bloedvorm was om er met de wereldtitel aan de haal te gaan.

