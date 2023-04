131ste Meibedevaart van Oostrozebeke naar Halle

Intermat opent nieuw hoofdge­bouw in Wielsbeke: “Locatie in Meulebeke was te klein geworden”

Het bedrijf Intermat heeft sinds deze week haar intrek genomen in een nieuwbouw langs de Molenstraat in Wielsbeke. Intermat, dat bouwmachines en werfuitrustingen verkoopt en verhuurt aan aannemers, had vroeger een stek in Meulebeke.