127 voertuigen gecontroleerd, één rijbewijs ingetrokken

De eerste controle vond zaterdagvoormiddag plaats langs de Ingelmunstersteenweg in Oostrozebeke. Daar werden 52 voertuigen aan de kant gezet. Eén automobilist had te veel gedronken, twee voertuigen bleken niet in orde met de verzekering. ’s Namiddags stond het controledispositief opgesteld langs de Rijksweg in Wielsbeke. Vijf mensen moesten stoppen, maar iedereen reed nuchter. Zondagnamiddag moesten langs de Meulebekestraat in Ingelmunster 35 wagens halt houden. Dat leverde geen noemenswaardige inbreuken op. ’s Avonds werd dan weer gecontroleerd naar de soms drukke Elf Julisingel, ook in Ingelmunster. Van de 35 bestuurders die werden gecontroleerd, bleken drie boven hun theewater. Eén was dat zelfs zo stevig dat hij z’n rijbewijs moest inleveren voor een periode van vijftien dagen. Er werden ook nog wat kleinere inbreuken vastgesteld.