Zwembad gesloten voor jaarlijks onderhoud

“Op naar de vijftigste”: Recordhou­der Herman Stael (73) wandelt zijn 49ste editie uit

De 73-jarige recordhouder uit Veldegem bij Zedelgem wandelde iets na 17.00 uur over de finishlijn in het centrum van Bornem. Daarmee zit zijn 49ste deelname aan de 100 kilometer Dodentocht erop. “Het heeft inderdaad fel geregend vannacht, maar uiteindelijk heb ik er niet zoveel last mee gehad en kon ik de tocht op mijn eigen tempo uitwandelen”, vertelt Herman. Ook over de tijd waarin hij de Dodentocht uitwandelde blikt Herman tevreden terug. “Vroeger deed ik er ongeveer twee uur minder over, maar als je wat ouder wordt, is het maar normaal dat je er wat langer over doet”, lacht Herman. Als de West-Vlaming volgend jaar deelneemt zal de 55ste editie van de Dodentocht, zijn vijftigste worden. Zijn persoonlijke doelstelling liet hij ons na de vorige editie in 2022 weten. “Als ik gezond blijf, zal ik er in 2024 zeker opnieuw bij zijn”, besloot Herman.