Zwembad De Valkaart vanaf volgende week gesloten wegens onderhoud

Oostkamp Apparte­ment in Boterbloem­straat in Oostkamp onbewoon­baar na brand

Zondagmiddag rond 16.30 uur is brand uitgebroken in een appartementsblok in de Boterbloemstraat in Oostkamp. De brand ontstond in de keuken van een appartement op de tweede verdieping. De vlammen sloegen over naar het terras waar nogal wat brandbaar materiaal zoals houten palletten lag.

14 augustus