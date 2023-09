Naam van nieuwe polyvalen­te zaal in Hertsberge klinkt bekend in de oren: "Traditie heeft het gehaald”

Tijdens de Hertsbergse Feesten is de nieuwe naam bekendgemaakt voor de nieuwe polyvalente zaal in de Oostkampse deelgemeente. En die klinkt bekend in de oren. “Met ‘t Bulscampvelt kozen de inwoners voor dezelfde naam als de oude zaal", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).