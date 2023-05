Zo VeloVeilig is Oostkamp: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

Gezocht: zwarte kat als mascotte voor Brugs museum. “Moet museumher­berg opnieuw de typische uitstra­ling geven”

Je bent mee verantwoordelijk voor de ontvangst van de museumbezoekers en bent het aanspreekpunt voor aaitjes en knuffels. Je doet daarnaast dutjes in de zon, controleert geregeld of er aandacht te verkrijgen is in de museumherberg en staart door het raam naar buiten. Ziedaar de nieuwste vacature van Musea Brugge. Ze zijn met een origineel zoekertje namelijk op zoek naar een mascotte voor cafeetje De Zwarte Kat in het Volkskundemuseum - de opvolger van Aristide IV. En ja, dat moét een zwarte kat zijn.