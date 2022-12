“Ze wou de oorlog winnen, maar zou winter niet overleven”: gezin na acht maanden herenigd met overgrootmoeder (84) in Oostkamp

Gits/Zeebrugge Dronken autodief in nagelnieu­we Lexus valt na 50 kilometer zonder brandstof: “Hulpvaar­di­ge voorbijgan­ger vertrouwde zaakje niet”

De politie heeft vrijdagmorgen in alle vroegte in Gits een man van 29 uit Wervik opgepakt die een uur voordien een nagelnieuwe Lexus had gestolen in de haven van Zeebrugge. De man was zonder brandstof gevallen maar liet zich niet uit zijn lood slaan. En bijna raakte hij er nog mee weg ook.

16 december