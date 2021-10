“Ze heeft een lang en mooi leven gehad. Maar zo mocht ze niet aan haar einde komen”: Jeanne (92) sterft in zware woningbrand

Torhout Zelfscans, sushibar en eigen traiteurs­dienst: zo opent vernieuwde Delhaize in Torhout vrijdag de deuren

21 oktober Na een grondige renovatie is AD Delhaize Torhout aan de Karel de Goedelaan in Torhout klaar om vrijdag de klanten opnieuw te ontvangen. De supermarkt was twee weken gesloten. In die periode werd de hele winkel vernieuwd.