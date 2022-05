Woonzorgcentrum Sint-Jozef brengt mensen samen rond ‘De langste tafel’: “Na de vele coronaperikelen is dit meer dan welkom”

Zerkegem/Zedelgem Beschonken bestuurder rijdt verlich­tings­paal omver met z'n wagen

In de Snellegemstraat in Zerkegem is een 46-jarige Zedelgemnaar zondagavond met z’n wagen tegen een verlichtingspaal gereden. De man had volgens de politie een glas teveel op.

