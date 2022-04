Winterserre van kasteel Gruuthuse krijgt restauratie met Vlaams geld

Brugge Vlaams Belang eist extra vergade­ring over zinloos geweld in Brugge: “De maat is vol”

Voor Vlaams Belang Brugge is de maat vol na een recent geval van zinloos geweld in Brugge. Fractieleider Stefaan Sintobin stelde de afgelopen maanden diverse keren vragen over massale vechtpartijen aan het Minnewaterpark, het station, de Eiermarkt en andere geweldsdelicten.

20 april