Wingenaar slaat z'n vriendin met haar hoofd tegen wc-tegels en vliegt jaar naar de cel: "Hij is een gevaar voor z'n partners”

Oostkamp/Wingene/OostendeEen 41-jarige man uit Wingene heeft een jaar cel gekregen voor zwaar partnergeweld. Freddy C. sloeg z’n toenmalige vriendin met haar hoofd tegen wc-tegels, waardoor ze een maand buiten strijd was. Volgens de rechter is de veertiger een gevaar voor z'n partners.

De feiten speelden zich destijds af in het appartement van Freddy C. en het toen 50-jarige slachtoffer in hun appartement in Oostkamp. In de avond van 26 augustus maakte de vrouw hem duidelijk dat ze de relatie wilde beëindigen. Ze wilde eerst gaan slapen in de loods van een vriend, maar omdat het daar te koud was keerde ze op haar stappen terug. C. lag te slapen in de zetel bij haar aankomst in het appartement, waarop zij naar hun slaapkamer ging.

Naakt op straat

De vrouw deed de deur op slot, maar hoorde enkele uren later luid gebonk. Freddy C. bleek voor de deur te staan. Hij wilde bij haar slapen, waarop een discussie ontstond. De man ging compleet over de rooie en sloeg het slachtoffer op haar hoofd. Hij nam haar vervolgens bij de nek vast en sloeg haar hoofd nog eens twee keer tegen de tegels in het toilet. Het slachtoffer liep naakt de straat op en werd daar aangetroffen door een voorbijganger. Hij deed haar een T-shirt aan en voerde haar vervolgens naar een vriend. Hij verwittigde uiteindelijk de politie.

De 50-jarige vrouw zou vier weken arbeidsongeschikt zijn door de slagen. Haar vriend werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zat twee maanden in voorhechtenis. De man sleepte al een rijk gevuld strafblad met zich mee. Zo kreeg Freddy C. op 17 februari 2021 in het Gentse hof van beroep al eens een voorwaardelijke celstraf van 4 jaar voor intrafamiliaal geweld. “Uit z’n strafblad blijkt dat hij een reëel gevaar is voor z’n partners”, oordeelde de rechter. “Hij is een onverbeterlijke recidivist die op geen enkel ogenblik weerstand kan bieden aan de verleiding om alcohol te drinken, waarna hij z’n partners slaat.” In het vonnis werd ook opgemerkt dat C. sinds z’n vrijlating al opnieuw twee keer z’n voorwaarden schond. De rechter stuurde hem bijgevolg een jaar naar de cel.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.