Willemijn (32) en Tjorven (33) jagen Zweedse droom na en verkopen hun zaak: "We willen aan een ander tempo leven”

Chef van Gault&Millau-restaurant Zuid 55 introdu­ceert grillavon­den op zondag: “In Brugge moet je creatief zijn om op te vallen”

Het gerenommeerde restaurant Zuid 55 in Brugge pakt vanaf het vaderdagweekend uit met ‘Mibrasa-avonden' op zondag. Dan wordt even afgeweken van het normale gastronomische menu en krijg je het houtskoolaroma in de voor-, hoofd- en nagerechten cadeau. “En zeggen dat deze oven stof lag te vergaren”, zegt chef Bart De Cock.