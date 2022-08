Werkmateriaal gestolen bij inbraak in garage en schuur

Oostkamp Veldstraat in Moerbrugge is derde Warme Oostkampse Wijk

Begin dit jaar riep de gemeente het WOW-label in het leven om een warme buurtwerking in Oostkamp te stimuleren en ondersteunen. Na Waardamme en Ruddervoorde, is er nu ook een Warme Oostkampe Wijk (WOW) in Moerbrugge.

30 juli