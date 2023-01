Werken in Sijslostraat richting Loppem duren nog drietal maanden

Sinds enkele weken kan je opnieuw van Ruddervoorde naar Waardamme rijden via de Sijslostraat. Het stuk tussen de Veldhoekstraat en Loppem is echter nog steeds afgesloten. En dat zal wellicht nog tot eind maart duren. “Als alles vlot blijft gaan en het weer geen roet in het eten gooit, zullen we die timing halen”, klinkt het bij de gemeente. “Tot die tijd is de Sijslostraat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.”