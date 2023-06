WEER. Zo goed als heldere ochtend in Oostkamp

MIJN TUIN. De charmante stadstuin van Caroline in De Panne: “Schoffelen en spitten zijn uit den boze. De natuur doet dat werk zelf wel”

Het is een droom van velen: een tuin met veel bloemen en zithoekjes maar met nauwelijks onderhoud. Caroline Blanckaert (57) heeft zo’n plekje gecreëerd bij haar woonst in De Panne. “Hier kan ik ontladen en opladen”, klinkt ze opgewekt. “Na al die jaren ervaar ik nog steeds een vakantiegevoel.” Gigantisch is het niet maar er zit wel een verhaal achter waarin zelfs een rol is weggelegd voor een grote, witte onderbroek.