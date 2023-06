WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Oostkamp

PORTRET. Wie is Bruno Timperman, de nieuwe culinaire prins van Brugge die plots de beste kritieken krijgt, maar geen Michelin-ster wil? “Je voelde meteen dat hij het had”

Amper negen Belgen haalden de lijst van de 150 beste Europese restaurants, een jaarlijkse rangschikking van het culinair platform Opinionated About Dining (OAD). Op nummer 70 staat het enige en dus beste adres in Brugge: Bruut van chef Bruno Timperman. “Toen hij bij ons in de keuken kwam, had ik er meteen een topchef bij”, zegt collega Peter Laloo. Een portret.