WEER. Vanochtend kans op helder weer in Oostkamp

Sven Pieters is nieuwe CEO bij transport­be­drijf ECS

Sven Pieters (49) is door de Raad van Bestuur benoemd tot nieuwe CEO van transportbedrijf ECS in Zeebrugge. Hij volgt Philippe Mathieu op, die in april 2022 werd aangesteld als tijdelijke CEO na de herschikking van het aandeelhouderschap binnen de groep.