WEER. Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Oostkamp

Uw praktische gids voor de Heilig Bloedpro­ces­sie in Brugge: hoe ziet het parcours eruit en waar vind je de beste plaatsen?

Brugges Schoonste Dag nadert met rasse schreden, want donderdag trekken 1.700 figuranten weer de centrumstraten in voor de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. Dit onvervalste Unesco-erfgoed moet je in je leven minstens een keertje hebben gezien. Het enthousiasme was bovendien nooit groter dan dit jaar. Wij zetten de belangrijkste momenten nu al voor u op een rijtje.