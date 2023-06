WEER. Vanochtend helder weer in Oostkamp

MIJN STAD. Het Brugge van bakker Luk Nonneman (59): “Nog steeds bekruipt me een vreemd gevoel als ik langs de Baron Ruzettel­aan rijd”

Zijn vorig beroepsleven als grafisch vormgever, bracht de geboren Temsenaar ooit naar West-Vlaanderen. Ondertussen is Luk Nonneman (59) bakker geworden en kan hij zich geen leven meer zonder zijn nieuwe thuisstad Brugge inbeelden. Het is in die stad waar zijn zoete winkel ‘De Lange Bakker’ op het Ganzenplein ondertussen een succesverhaal is. “En na mijn uren kan ik er genieten van de bewegingen in de kleine haven aan de Coupure.”