WEER. Stralend zonnig weer in Oostkamp vandaag

Auto belandt op z'n zij bij ongeval in Legeweg: twee gewonden naar ziekenhuis

In de Legeweg in Moerbrugge is een wagen maandagnamiddag op z’n zij beland bij een ongeval. De bestuurster moest bevrijd worden door de brandweer en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook in een andere auto viel een gewonde.