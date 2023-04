WEER. Lichte regen en redelijk helder weer in Oostkamp vanochtend

Mijnenergie Recent zonnepane­len geplaatst of van plan dit te doen? Zo kies je de financieel interes­sant­ste energieleverancier(s)

Door de hoge energieprijzen besloten heel wat Vlamingen vorig jaar om zonnepanelen te leggen. Er kwamen in totaal ruim 111.000 installaties bij. Wanneer je tot die groep behoort, of in de nabije toekomst zonnepanelen plaatst, sluit jouw energiecontract mogelijk niet langer aan op jouw vroegere verbruikspatroon. Mijnenergie.be legt uit hoe je van een maximale besparing op jouw energiefactuur geniet.