WEER. Kans op gedeeltelijk bewolkt weer in Oostkamp vanochtend

Fototen­toon­stel­ling brengt bewoners en geschiede­nis van Nieuwenho­ve in beeld

In ontmoetingshuis Nieuwvliet en een leegstaande woning in de Elf Julistraat in Oostkamp wordt een tentoonstelling georganiseerd over Nieuwenhove. Met foto’s worden de geschiedenis en de bewoners van de wijk in beeld gebracht.