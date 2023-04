WEER. In Oostkamp zwaarbewolkte ochtend

Proffen strafrecht over mogelijk assisenpro­ces na terreurbe­wind van stiefmoe­der: “Dit betekent daarom niet dat de vrouw een zwaardere straf zal krijgen”

Het assisenhof loert om de hoek voor een 41-jarige Brugse vrouw nadat ze jarenlang een waar terreurbewind voerde over haar - toen minderjarige - pluszonen. Een proces dat niemand wil, want niet één betrokkene is te vinden voor een dagenlange pleitzaak voor een volksjury. Alle pijlen waren gericht op de ‘gewone’ rechters, maar die struikelden tot tweemaal toe over één kwalificatie en verklaarden zich onbevoegd. “Een zeer uitzonderlijke situatie”, menen KU Leuven-professoren Frank Verbruggen en Raf Verstraeten. We vroegen hen om tekst en uitleg.