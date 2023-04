WEER. In Oostkamp kans op overwegend bewolkt weer vanochtend

Brugse jaarreke­ning doet het 8 miljoen euro beter dan verwacht: “Renovatie van Biekorf kan over twee jaar tóch starten”

De Brugse jaarrekening 2022 blijkt 8 miljoen euro beter dan eerst gebudgetteerd. Dat wijzen de meest recente cijfers van de stad uit. “Er is weer meer ruimte om te investeren”, zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus), die uitlegt hoe dat komt en ons een inkijk geeft in de plannen voor enkele grote stadsprojecten.