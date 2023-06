WEER. In Oostkamp helder weer vanochtend

REPORTAGE. Achter de schermen van Te­le-Ont­haal in Brugge: “De verhalen die je hier hoort, neem je best niet mee naar huis”

Met 66 gesprekken per dag via telefoon of chat kende Tele-Onthaal in West-Vlaanderen in 2022 het drukste jaar ooit. De 141 West-Vlaamse vrijwilligers hebben de klok rond hun handen en oren meer dan vol en zijn dan ook volop op zoek naar nieuwe collega’s. “Het is onvoorstelbaar hoeveel mensen in eenzaamheid leven.”