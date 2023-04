"We betaalden 2.300 euro voorschot, en toen begon de miserie": gedupeerden getuigen over wanbeleid bij Waardamse zonnepanelenfirma

voetbal tweede nationale A Senne Decloedt en SV Oostkamp maken nog jacht op de tweede plaats: “Al is er geen druk mee gemoeid”

De verkwikkende paaspauze is achter de rug. Met nog vijf wedstrijden op het programma, gaat de competitie in tweede nationale de laatste fase in. Lokeren-Temse staat op één punt van de titel, maar de jacht op de tweede plaats is nog volop open, met zeven ploegen die op een zucht van elkaar staan. Oostkamp, dat zaterdagavond Wetteren ontvangt in de Valkaart, is een van die zeven formaties.