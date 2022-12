Wagen gaat rechtdoor op snelwegbrug in Oostkamp: brokstukken zorgen voor schade aan diverse wagens op E40

Het bizarre incident gebeurde omstreeks 22.30 uur. Een vrouwelijke bestuurster verloor op de brug over de E40 in Oostkamp de controle over haar stuur en ging in de bocht rechtdoor. Bij dat manoeuvre belandde de wagen tegen de vangrail, waardoor heel wat brokstukken naar beneden vielen over de snelweg. Daar passeerden heel wat wagens die de brokstukken niet meer konden ontwijken. Een handvol wagens liep schade op en één belandde in de berm. Noemenswaardige gewonden vielen er gelukkig niet. De materiële schade is wel aanzienlijk. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.