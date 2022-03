Wagen belandt in gracht tijdens foutgelopen inhaalmanoeuvre

Ruddervoorde Brandweer rukt uit voor achterge­ble­ven potje op het vuur... maar dat blijkt er niet te zijn

In de Leegtestraat in Ruddervoorde was donderdagnamiddag even vrees voor een woningbrand. De ongeruste bewoners dachten dat ze hun gasfornuis hadden laten aanstaan en hadden uit voorzorg de brandweer opgetrommeld.

