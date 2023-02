Vrouw (45) blijft in cel voor schuldig verzuim bij fatale overdosis in Ruddervoorde

Het levenloze lichaam van B.W. (38) uit Brugge werd op zondag 22 januari aangetroffen in een sociale woning langs de Torhoutsestraat in Ruddervoorde. De man bleek overleden aan een overdosis, al is op vandaag nog niet geweten aan welke drugs precies. Het gerecht stelde na het overlijden een wetsdokter en toxicoloog aan, maar hun verslagen zouden nog niet in het dossier zitten. K.S., de 45-jarige bewoonster van het huis, werd na het ontdekken van het lichaam gearresteerd en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter voor schuldig verzuim en onopzettelijke doding. Het gerecht verwijt de vrouw dat ze te laat de hulpdiensten belde.

K.S. beweert nog steeds dat B.W. ‘s nachts heroïne gebruikt had, mogelijk in combinatie met andere drugs. Zelf had ze speed genomen. Toen ze wakker werd, lag de Bruggeling naast haar in bed. K.S. had naar eigen zeggen echter niet door dat hij in nood verkeerde. Enige tijd later was dat wel het geval. Ze belde toen meteen de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat.