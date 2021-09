Vrienden en familie van doodgestoken Milan Meert (15) getuigen: "Milan haalde kwajongensstreken uit. Maar hij had het hart op de juiste plaats”

Familie en vrienden van Milan Meert (15) zijn formeel: “Milan was géén drugsdealer. Meer zelfs: hij gebruikte nooit drugs.” Toch stierf het 15-jarige slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid door een uit de hand gelopen deal in Oostkamp. De tiener kreeg vier steken, waarvan een fataal in het hart. “Mocht ik geweten hebben dat er ruzie was, ik had hem altijd tegengehouden. Maar dat is nu te laat”, klinkt het bij zijn kameraad Keanu.